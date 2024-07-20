В китайском городе Баоцзи затопило зоопарк

Многие животные сидят в затопленных клетках. Крупных хищников выпустить из них нельзя, переселить в другие вольеры тоже невозможно. Сотрудники пытаются пристроить в другие зоопарки мелких животных.

Ранее из-за проливных дождей в провинции Шэньси обрушился мост, на котором в этом время находилось несколько автомобилей, которые ушли под воду. Погибло более 10 человек.

Дожди размыли четыре дороги национального значения и десятки проселочных дорог.