В Клину создают спецплощадки для пожарной техники

В округе Клин начали обустраивать специальные парковочные зоны для пожарной техники во дворах жилых домов.

За организацией этих площадок отвечают работники коммунальных служб. Они наносят контрастную разметку – красно-белую или оранжево-белую. Первоочередное внимание уделяется дворам многоквартирных домов, поскольку тушение пожаров в высотных зданиях требует особого подхода и представляет значительные сложности.



На одной из уже подготовленных площадок, расположенной между двумя шестнадцатиэтажными домами на улице Дзержинского, пожарные провели тренировку по быстрому маневрированию и въезду.

«Очевидно, что количество автомобилей в городе, особенно возле многоэтажных домов, постоянно увеличивается. Часто транспортные средства паркуются хаотично и небрежно. Это создает серьезные препятствия для пожарных подразделений при экстренном реагировании на возгорания, особенно учитывая размеры пожарной техники. Создание таких выделенных парковочных мест крайне важно», – отметил начальник 13-й пожарной части Федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области Алексей Нестругин.

Обустройство специализированных парковок продолжится до тех пор, пока погодные условия позволяют проводить дорожные работы. Водителям стоит помнить, что парковка на месте, предназначенном для пожарной техники, влечет за собой штраф в размере от 2250 рублей.