В Клину задержали мужчину за стрельбу и угрозы убийством

В Клину был задержан мужчина 1986 года рождения, который открыл стрельбу на улице и угрожал убийством другому жителю. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле бара, расположенного на улице Дзержинского. Между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе него один несколько раз выстрелил в оппонента из предмета, конструктивно схожего с оружием. Кроме того, злоумышленник угрожал гражданину убийством.

Пострадавшего — мужчину 1982 года рождения — госпитализировали. Помимо этого, травмы получил гражданин 1980 года рождения, который пытался разнять конфликтующих.

Злоумышленника задержали. В ходе досмотра у него обнаружили травматический пистолет. При этом разрешения на хранение и ношение оружия самообороны у мужчины не было. На жителя завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.