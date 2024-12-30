В Клину задержали троих местных жителей, которые сожгли венок мемориального комплекса

По информации ведомства, мужчины 1999 и 2002 годов рождения ночью находились на территории памятника. Один из них сорвал венок, который был прикреплен к памятному объекту. После этого его приятели нанесли по нему удары, а затем сожгли.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.