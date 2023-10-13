В КНДР пригрозили нанести удар по «Рональду Рейгану»

Северная Корея пообещала жесткий ответ на совместные учения США, Южной Кореи и Японии, в которых участвует американский атомный авианосец «Рональд Рейган».

«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах «расширенного сдерживания», – говорится в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР.

Прибытие американского авианосца в Пусан власти КНДР рассматривают как угрозу ядерной войны. В Пхеньяне предупредили, что стратегические силы США зашли в слишком опасную акваторию.

В Сеуле, в свою очередь, появление «Рональда Рейгана» в Корейском проливе называют фактором сдерживания в ответ на непрекращающиеся провокации со стороны КНДР.