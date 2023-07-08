В Коломне госпитализировали женщину после удара молнии

В Коломне в медучреждение была доставлена женщина, которая пострадала в результате удара молнии. Женщину доставили в центральную районную больницу.

Во время непогоды, обрушившейся на город, молния попала в самокат, возле которого стояла женщина в возрасте сорока трех лет. Пострадавшую госпитализировали с ожогами ступней.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Ее выписали на амбулаторное лечение.