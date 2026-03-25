В Коломне к паводку готовы 119 единиц техники и более 250 специалистов

В преддверии весеннего паводка в Коломне состоялся смотр готовности сил и средств к возможному подъему воды.

На проверку вывели всю тяжелую спецтехнику. Свои машины и оборудование продемонстрировали региональные структуры — Мособлгаз, Мособлэлектро, Мосавтодор, а также местные коммунальные службы и подразделения пожарной охраны.

«В ходе осмотра проверили техническую исправность машин, их общее состояние, укомплектованность специальным и спасательным оборудованием, а также готовность персонала. Всего к работе в паводковый период подготовлено 119 единиц техники и более 250 специалистов», – рассказал начальник 14 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Роман Костинов.

Нынешней зимой выпало рекордное количество снега, но, по оценкам специалистов, стремительного подъема уровня воды ожидать не стоит. Снежный покров сходит плавно, без резких скачков.

«Повышение воды и подтопления возможны, когда начнется таяние снега в лесах. Лесные ручьи наполнятся водой, естественно, она будет попадать в более крупные реки, и возможен подпор воды более крупными реками, образуются небольшие разливы», – сказал начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации городского округа Коломна Владимир Чучкалов.

Контроль за водной обстановкой ведется максимально тщательно. На территории округа размещены шесть автоматических датчиков, которые отслеживают уровень воды в реках Коломенке, Москве и Оке. Полученные сведения в онлайн-режиме поступают на пульт к диспетчерам, где их мониторят круглосуточно.