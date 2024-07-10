В Коломне осудят грабителя, похитившего у предпринимателя полмиллиона рублей

В Коломне перед судом предстанет уроженец Ингушетии, который в 2015 году похитил у предпринимателя полмиллиона рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в 2015-м мужчина подрабатывал водителем коммерсанта. В какой-то момент он решил ограбить работодателя и начал отслеживать его передвижения.

В один из дней злоумышленник, скрыв лицо футболкой, напал на предпринимателя, несколько раз ударил его по голове и похитил более полумиллиона рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако несколько лет обвиняемый находился в розыске. Спустя девять лет его установили и арестовали. Мужчина во всем сознался.