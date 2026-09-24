Инженер из Когалыма с лимфомой начал блог о борьбе с раком и прославился в сети

Инженер из Когалыма начал вести блог о борьбе с раком

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

31-летний инженер-нефтяник Александр Баранов из Когалыма начал вести блог о борьбе с лимфомой. Мужчина узнал о диагнозе перед поездкой в Турцию, хотя симптомы появились еще весной. Об этом пишет Ura.ru.

Усталость, повышенная температура и боли в спине, которые Баранов сначала списывал на остеохондроз и нагрузки на работе, оказались признаками онкологии. Врачи сообщили ему о лимфоме перед путешествием.

Россиянин не замкнулся в себе, а начал публиковать в соцсетях шуточные рассказы о лечении и поддержке близких. Его страница во «ВКонтакте» уже набрала 847 подписчиков.

Цель блога — предупредить людей, что безобидные на первый взгляд симптомы нельзя игнорировать. Баранов отметил, что кто-то из его читателей или их близких прочитает историю и наконец пойдет к врачу, а не будет списывать недомогание на усталость, как когда-то делал он сам.

Мужчина подчеркнул, что не собирает деньги на лечение и не просит помощи у подписчиков. Он хочет лишь привлечь внимание к важности своевременной диагностики.

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