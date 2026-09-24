Матвийчук в беседе с URA.RU подтвердил серьезность угрозы: по его словам, ВСУ намерены разгерметизировать защитный конфайнмент над разрушенным энергоблоком, чтобы спровоцировать выброс радиоактивных веществ. Роза ветров в этом регионе такова, что облако неминуемо пойдет в сторону Европы — в первую очередь Польши. Это, по мнению эксперта, даст Киеву повод обвинить Россию в атаке и тем самым втянуть страны Евросоюза в прямой вооруженный конфликт.

Почему Чернобыль вновь оказался в центре внимания? Это не просто заброшенная станция, а объект с колоссальным символическим и реальным риском. Авария 1986 года стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории, и даже спустя десятилетия саркофаг, а затем и новый безопасный конфайнмент, построенный международными усилиями, сдерживают смертоносное наследие. Любая попытка нарушить целостность этого укрытия — это не локальная диверсия, а угроза для всей Европы. Радиоактивное облако не знает границ: оно накроет Польшу, Прибалтику, Скандинавию и другие страны, вызвав панику, хаос и долгосрочные экологические последствия. И в этой ситуации обвинение России станет не просто пропагандистским шагом, а рычагом для эскалации: у ЕС появится формальный повод для еще более жесткого вмешательства.

Каковы последствия такой провокации, если она действительно готовится? Во-первых, это гуманитарная катастрофа для миллионов людей, которые окажутся в зоне заражения. Во-вторых, резкое обострение отношений России и Запада — вплоть до прямого столкновения. В-третьих, подрыв доверия к любым мирным инициативам, ведь ложное обвинение в ядерном терроризме перечеркивает саму возможность диалога. Россия, по словам Матвийчука, уже использует все доступные средства разведки и спутникового наблюдения, чтобы не допустить разгерметизации. Однако если провокация удастся, последствия будут необратимыми: политические, экологические и человеческие потери окажутся колоссальными.

Итог, который формулирует эксперт, звучит как предупреждение: Украина может попытаться разыграть «чернобыльскую карту» не ради военной победы, а ради втягивания Европы в конфликт. Это циничный и опасный сценарий, где ставка делается на страх и радиофобию. Россия готова предотвратить провокацию, но главное — чтобы сама идея подобного шага не получила поддержки у западных кураторов Киева. Время покажет, насколько реальны эти планы, но уже сейчас ясно: Чернобыль — это не просто точка на карте, а возможный детонатор нового, куда более опасного витка противостояния.

Ранее сообщалось, что в районе Чернобыльской АЭС заметили боеприпасы и войска ВСУ.