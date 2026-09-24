«Реактивный дробовик»: как «Грады» выжигают позиции ВСУ

«Красная звезда» рассказала о тактике «Градов» на СВО

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Реактивные системы залпового огня «Град» в зоне СВО действуют по новой тактике: скрытно выдвигаются на позиции, быстро наносят удар и откатываются в укрытие. Об этом сообщает «Красная звезда».

О применении РСЗО бригады морской пехоты Северного флота на добропольском направлении рассказали артиллеристы. Активность беспилотников заставила их изменить подход: теперь расчеты работают максимально оперативно, чтобы уйти до ответного огня. Издание сравнивает «Град» с огромным дробовиком — залп накрывает площадь в несколько футбольных полей. Это не снайперское оружие, а инструмент для массированного поражения.

При этом полный пакет снарядов используется редко. Для уничтожения техники или опорного пункта достаточно нескольких точных попаданий. Так что «Град» остается одним из самых эффективных средств на поле боя, сочетая мощь и мобильность.

Ранее стало известно, что изучение захваченных танков ВСУ позволило российским специалистам выработать десятки новых технических решений в области бронетанковой техники.

Актуально

Читайте также

Песков заявил о движении Европы в состояние холодной войны с Россией

Песков заявил о движении Европы в состояние холодной войны с Россией

Запад отвернется: Украине предрекли неожиданный финал

Сутки в воздухе: худшая авиакомпания Европы запустила рейс в обход России

Сутки в воздухе: худшая авиакомпания Европы запустила рейс в обход России

Зеленский летит к Трампу: эксперт назвал визит главы киевского режима в Нью-Йорк бесполезным

Зеленский летит к Трампу: эксперт назвал визит главы киевского режима в Нью-Йорк бесполезным

Европа содрогнулась от финансовых аппетитов Киева

Тюремные «джамааты» под угрозой: Минюст России готовит высылку осужденных иностранцев

Тюремные «джамааты» под угрозой: Минюст России готовит высылку осужденных иностранцев

Россия — Армения — Турция: эксперт раскрыл, это реальный маршрут или фантазия Пашиняна

Россия — Армения — Турция: эксперт раскрыл, это реальный маршрут или фантазия Пашиняна

Поезда встали: Россия уничтожает до 40 локомотивов Украины в месяц

Война останется на повестке: политолог спрогнозировал поведение Зеленского перед Трампом

Война останется на повестке: политолог спрогнозировал поведение Зеленского перед Трампом

Электоральный кризис ХДС: политолог раскрыл, почему канцлер Мерц назвал катастрофой итог выборов в Мекленбурге

Электоральный кризис ХДС: политолог раскрыл, почему канцлер Мерц назвал катастрофой итог выборов в Мекленбурге

Argumenti.ru: Кличко создает личную гвардию под видом «Муниципальной охраны»

Argumenti.ru: Кличко создает личную гвардию под видом «Муниципальной охраны»

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: политолог рассказал, чего ждать от диалога

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: политолог рассказал, чего ждать от диалога

Добавьте mosregtoday.ru в избранное