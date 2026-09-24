Реактивные системы залпового огня «Град» в зоне СВО действуют по новой тактике: скрытно выдвигаются на позиции, быстро наносят удар и откатываются в укрытие. Об этом сообщает «Красная звезда».

О применении РСЗО бригады морской пехоты Северного флота на добропольском направлении рассказали артиллеристы. Активность беспилотников заставила их изменить подход: теперь расчеты работают максимально оперативно, чтобы уйти до ответного огня. Издание сравнивает «Град» с огромным дробовиком — залп накрывает площадь в несколько футбольных полей. Это не снайперское оружие, а инструмент для массированного поражения.

При этом полный пакет снарядов используется редко. Для уничтожения техники или опорного пункта достаточно нескольких точных попаданий. Так что «Град» остается одним из самых эффективных средств на поле боя, сочетая мощь и мобильность.

Ранее стало известно, что изучение захваченных танков ВСУ позволило российским специалистам выработать десятки новых технических решений в области бронетанковой техники.