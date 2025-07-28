В Коми главу района отправили под домашний арест из-за нарушения наложенных на нее запретов

Глава администрации Сыктывдинского района Республики Коми Любовь Доронина была отправлена под домашний арест. Чиновница нарушала наложенные на нее судебные запреты, и поэтому в ее отношении изменили меру пресечения. Об этом сообщил ТАСС.

Доронину обвиняют в превышении служебных полномочий при расселении аварийного жилья. На время следствия ей запретили совершать определенные действия. Она использовала средства связи, в том числе интернет, для ведения переговоров. Она также отправляла почтовую корреспонденцию и отказалась от применения в ее отношении средств технического контроля.

«Постановлением Сыктывкарского городского суда от 28 июля мера пресечения в виде запрета определенных действий изменена на более строгую — домашний арест», — указали журналистам.

По мнению следствия, администрация района приобрела восемь квартир, чтобы расселять местных жителей из аварийного жилья. Акт приемки жилья был подписан без замечаний, хотя оно требовало ремонта, причем некоторое — капитального.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО сразу 19 человек, которые причастны к дистанционным мошенничествам в отношении россиян. Преступная группировка действовала совместно с украинскими кол-центрами. Она занималась вымогательством денег в особо крупном размере. Группа действовала в Подмосковье, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае.