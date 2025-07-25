Взяты под арест 19 человек, причастных к дистанционному мошенничеству в отношении россиян

Правоохранителям удалось накрыть организованную группу, которая занималась телефонным мошенничеством. Было задержано 19 человек, все они уже отправлены в СИЗО. Об этом в своем телеграм-канале сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Федеральной службы безопасности. Преступная группировка действовала совместно с украинскими кол-центрами. Она занималась вымогательством денег в особо крупном размере. Группа действовала в Подмосковье, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае.

«Для реализации преступного умысла злоумышленниками в качестве пособников привлекались граждане России из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области», — указали журналистам.

Правоохранителям уже удалось задокументировать 33 эпизода мошенничеств с использованием телефона, сумма ущерба по ним составляет порядка 200 млн руб. Задержаны 19 человек, все они взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму агента военной разведки Украины, готовившего антироссийский фильм. Крымчанин добровольно вступил в подпольную украинскую организацию и взялся выполнять задание главного управления разведки Минобороны Украины. Задержанный уже взят под стражу, в его отношении возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.