В Коми пассажиры сошедшего с рельс поезда вылетали в реку через стекла

Пассажиры поезда Воркута – Новороссийск, сошедшего с рельсов в Коми, через окна вылетали прямо в реку. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что изначально пассажиры не поняли, что произошло, позже стали падать вещи из-за покачивания поезда. Из вагонов людям было сложно выбраться, им помогали мужчины, находящиеся снаружи.

Отмечается, что отдельные пассажиры и вовсе разбивали окна, чтобы выбраться из поезда.

Напомним, что вчера вечером в Коми сошел с рельсов поезд Воркута — Новороссийск. Пострадавшими оказались 70 человек, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, погибших в катастрофе нет.