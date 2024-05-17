В Королеве пьяная женщина на автомобиле каршеринга врезалась в пять машин
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Королеве женщина, находившаяся за рулем автомобиля каршеринга в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в пять машин. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в четыре часа утра пятницы во дворе одного из домов на улице Горького. Пьяная женщина, управляя транспортным средством Haval, наехала на пять автомобилей, которые были припаркованы на дворовой территории.
В результате аварии никто не пострадал. Нарушительницу задержали. Ей оказалась жительница муниципалитета 2000 года рождения. Женщина была пьяна.
На жительницу завели административное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются.