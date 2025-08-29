В Королеве покупатели устроили драку на мясном рынке

В подмосковном Королеве произошла драка между покупателями на рынке в очереди за мясной продукцией. Инцидент засняли на видео и выложили в телеграм-канале «Осторожно, Москва».

На видеозаписи видно, как мужчина общается с продавцом и заканчивает свою покупку. В этот момент в их беседу вмешивается другой ожидающий покупатель. Словесная перепалка быстро переходит в физическое столкновение.

По информации издания, молодой человек нанес удар одному из стоявших в очереди, а также повредил витрину. Получивший удар мужчина поранился осколками разбитого стекла.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нарушителя порядка. Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

