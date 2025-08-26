Мигранты подрались у детского сада в Янино Ленинградской области

В Ленинградской области, в поселке Янино, рядом с территорией детского сада произошла массовая потасовка с участием мигрантов. Инцидент сняли на видео, которое распространил телеграм-канал «Многонационал».

На кадрах видно, как группа иностранных граждан громко спорит, выясняя какие-то вопросы. Словесная перебранка быстро переросла в рукоприкладство. Часть участников конфликта покинула место происшествия на автомобиле черного цвета.

По информации, предоставленной телеграм-каналом «Многонационал», детский сад, возле которого случилось происшествие, в настоящее время находится на ремонтных работах.

Ранее в СПЧ предупредили о риске холеры в РФ из-за мигрантов.