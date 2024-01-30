В Королеве задержали мошенника, похитившего у пенсионера 200 тысяч рублей

В Королеве задержали жителя Раменского в возрасте 29 лет, который похитил у пенсионера 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился 82-летний житель Королева. Пенсионер рассказал, что ему позвонила якобы супруга внука и, плача, сообщила, что по ее вине произошло ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщине требовались деньги.

Денежные средства нужно было завернуть в одежду, положить в рюкзак и передать таксисту. Пенсионер согласился передать деньги, но впоследствии понял, что стал жертвой мошенничества.

Правоохранители установили маршрут передвижения автомобиля и по месту проживания задержали мошенника, который получил деньги от водителя такси. Злоумышленник рассказал, что должен был перевести полученную сумму на счет своего работодателя, оставив себе только проценты.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас ведется поиск соучастников преступления.