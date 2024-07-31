В Королеве задержали мужчину, который нанес ножевое ранение местному жителю

В Королеве был задержан мужчина 1984 года рождения за нападение с ножом на местного жителя. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел недалеко от кафе, расположенного на Октябрьском бульваре, где поссорились подозреваемый и мужчина 1975 года рождения. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппоненту удар ножом.

Пострадавшего на скорой доставили в медучреждение. Нападавшего задержали. На мужчину завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.