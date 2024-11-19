В Королеве задержали мужчину, который ударил прохожего бутылкой из-под шампанского

В Королеве задержали пьяного мужчину, который устроил скандал в торговом центре и ударил прохожего бутылкой. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Подмосковью.

По информации ведомства, в одном из ТЦ города произошел конфликт между нетрезвым 47-летним мужчиной и сотрудницей аптеки. В ходе ссоры гражданин начал кричать на женщину и оскорблять ее.

За фармацевта заступились двое молодых людей, которые проходили мимо. Тогда мужчина ударил одного из них стеклянной бутылкой из-под шампанского.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Фармацевт оказала пострадавшему молодому человеку первую помощь, после чего его госпитализировали.