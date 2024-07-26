В Королеве задержали мужчину, который ударил жительницу бутылкой

В Королеве был задержан мужчина, который напал на местную жительницу в подъезде одного из домов города. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Нападение было совершено на Пионерской улице. Злоумышленник распылил в лицо потерпевшей перцовый баллончик и нанес ей несколько ударов по голове бутылкой. Заметив камеру видеонаблюдения, он скрылся.

Личность подозреваемого установили, мужчина был задержан в Щелково. Им оказался житель Подмосковья 2003 года рождения. По его словам, целью нападения было ограбление. На злоумышленника завели уголовное дело о хулиганстве.