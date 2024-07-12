В Королеве завели дело по факту хулиганских действий в отношении ребенка

В Королеве завели уголовное дело по факту совершения хулиганских действий в отношении ребенка. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

Как говорится в сообщении ведомства, в мае текущего года проживающий в городе мальчик сообщил своей матери о том, что на игровой площадке его обижает другой ребенок. Женщина решила заступиться за своего сына и совершила хулиганские действия в отношении обидчика - мальчика в возрасте десяти лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.