В Косово разворачивают дополнительные силы НАТО

После серьезных столкновений в Косово страны НАТО приняли решение усилить контингент KFOR. Соответствующие данные опубликованы в официальном сообщении пресс-службы альянса в понедельник, 5 июня.

Уже с сегодняшнего дня в Косово прибывают дополнительные подкрепления НАТО, после, как следует из заявления, «неприемлемого насилия на прошлой неделе», когда не меньше 30 натовских миротворцев получили ранения. Кстати, во время столкновений 29 мая пострадали и 52 серба.

На территорию Косово прибывают, в основном, турецкие военные, и пробудут там столько, сколько это будет необходимо, уточнили в пресс-службе альянса. Батальон уже приведен в повышенную боевую готовность.