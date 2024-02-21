В Котельниках продолжают рейды по обеспечению общественной безопасности и правопорядка

Мероприятия под условным наименованием «Антикриминал» действуют на территории муниципалитета. Их проводят сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», ГУ МВД РФ по Московской области и другие ведомства.

Так, стражи порядка ведут работы по выявлению «резиновых» квартир, которые сдают иностранцам. В том числе в ходе проверок устанавливаются лица, нарушающие миграционное законодательство.

Продолжаются также проверки продуктовых магазинов и заведений общепита.

К ответственности привлекают водителей-нелегалов, которые оказывают неофициальные услуги такси. Например, один из таких рейдов, проведенный 20 февраля, завершился шестью административными протоколами по разным правонарушениям. Уличили водителей в игнорировании правил ПДД и норм безопасности по перевозке пассажиров и грузов. Всего было проверено 27 автомобилей, один из которых отправили на спецстоянку.