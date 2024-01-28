В Краснодаре пенсионер хотел взорвать автомобиль соперника на почве ревности
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Краснодаре задержан пенсионер, решивший взорвать машину нового возлюбленного бывшей жены. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что владелец автомобиля, недалеко отъехав от дома, услышал хлопок.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что к днищу автомобиля прицеплено самодельное взрывное устройство.
Уточняется, что полицейским удалось найти преступника в течение двух часов. Мужчина, страдающий онкологическим заболеванием, признался в содеянном.
Добавляется, что против 65-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, и ему грозит срок до восьми лет тюрьмы.