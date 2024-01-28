В Краснодаре пенсионер хотел взорвать автомобиль соперника на почве ревности

В Краснодаре задержан пенсионер, решивший взорвать машину нового возлюбленного бывшей жены. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что владелец автомобиля, недалеко отъехав от дома, услышал хлопок.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что к днищу автомобиля прицеплено самодельное взрывное устройство.

Уточняется, что полицейским удалось найти преступника в течение двух часов. Мужчина, страдающий онкологическим заболеванием, признался в содеянном.

Добавляется, что против 65-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, и ему грозит срок до восьми лет тюрьмы.