В Краснодаре пенсионерка лишилась дома и сбережений после знакомства с «помощниками»

В Краснодаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве после истории с 79-летней местной жительницей, которая лишилась жилья и крупной суммы денег. О случившемся сообщило издание Baza .

По имеющимся данным, инцидент произошел в январе 2025 года. Пожилой женщине стало плохо на улице, и она обратилась к прохожему с просьбой помочь вызвать такси. Мужчина вместо этого предложил лично отвезти ее, однако привез не домой, а к группе людей, где пенсионерку встретила женщина, представившаяся Татьяной.

Новая знакомая проявила участие и, узнав, что пенсионерка живет одна, предложила временно разместиться у нее. Женщина согласилась и переехала в предоставленную комнату, спрятав документы и банковские карты в мебели. Позднее хозяйка жилья убедила гостью подписать бумаги, которые были представлены как оформление опеки. Как выяснилось позже, фактически это оказались документы о безвозмездной передаче дома.

Через несколько месяцев пенсионерка решила вернуться к себе, однако ее начали отговаривать. Затем ей сообщили, что права на дом уже переоформлены. Когда женщина все же попала в свое жилье, она обнаружила беспорядок и пропажу документов и банковских карт. В кредитной организации ей сообщили, что со счетов были списаны средства на сумму свыше одного миллиона рублей.

Сообщается также, что во время визита предполагаемых злоумышленников в период новогодних праздников у пострадавшей произошел инсульт.

Соседи, обратившие внимание на ситуацию, направили заявления в правоохранительные органы. Следственный комитет и МВД начали проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что суд приговорил мужчину к 13 годам за попытку изнасилования 11-летней девочки.