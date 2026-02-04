Житель Челябинской области получил 13 лет строгого режима за попытку изнасилования 11-летней школьницы

Ашинский городской суд вынес суровый приговор 41-летнему мужчине. Его признали виновным в попытке изнасилования 11-летней школьницы и отправили на 13 лет в колонию строгого режима. Об этом пишет «Лента.ру».

Суд в городе Аше Челябинской области поставил точку в чудовищном деле. Мужчина, находившийся летом 2024 года в гостях у знакомых, воспользовался доверием их семьи. Находясь в состоянии сильного опьянения, он попросил разрешения, чтобы 11-летняя дочь хозяев проводила его домой.

Как установили следствие и суд, едва оказавшись в подъезде своего дома, мужчина набросился на девочку. Он начал ее целовать и раздевать, пытаясь совершить изнасилование. Преступлению помешала лишь смелость и самообладание ребенка — школьнице удалось вырваться и убежать от насильника.

Подсудимый полностью признал свою вину по статье о покушении на изнасилование малолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Учитывая тяжесть преступления и признание, суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о том, что в Канаде 88-летнюю учительницу отправили в тюрьму за надругательство над детьми.