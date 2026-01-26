В Екатеринбурге стартует громкий суд с участием присяжных по делу членов азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге начинается судебный процесс, который привлек внимание к деятельности азербайджанской диаспоры в регионе. Как сообщает Ura.ru , все материалы уголовного дела переданы в Свердловский областной суд. Особенностью процесса станет рассмотрение дела с участием коллегии присяжных заседателей, что указывает на его повышенную сложность и общественный резонанс.

Ранее, 13 января, стало известно о финансовых претензиях к бывшему лидеру диаспоры. С Шахина Шыхлински, который также подвергся допросу, были взысканы 22 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело получило развитие после ареста восьми фигурантов, предположительно связанных с диаспорой.

Эти события знаменуют начало масштабного судебного разбирательства, итоги которого могут иметь серьезные последствия для национального сообщества в Свердловской области.

