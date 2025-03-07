В Краснодаре чиновницу задержали за коррупционные схемы
Чиновницу в Краснодаре задержали за махинации с объектами культуры
Фото: [flickr.com]
Заместитель руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края была взята под стражу. Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что задержанной является Нателла Бирюкова.
Предполагается, что Бирюкова систематически превышала свои полномочия, участвуя в махинациях с земельными наделами, относящимися к объектам культурного наследия.
Также появилась информация о ее тесных связях с Вигеном Саркисяном, краснодарским олигархом, который в настоящее время находится в бегах. Прокуратура ведет работу по возврату имущества Саркисяна, приобретенного преступным путем, в государственную собственность.
Ранее сообщалось, что четыре квартиры и автомобили экс-замначальника ГУ МВД Москвы перешли государству.