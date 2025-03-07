В Краснодаре чиновницу задержали за коррупционные схемы

Заместитель руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края была взята под стражу. Источник телеканала РЕН ТВ сообщил , что задержанной является Нателла Бирюкова.

Предполагается, что Бирюкова систематически превышала свои полномочия, участвуя в махинациях с земельными наделами, относящимися к объектам культурного наследия.

Также появилась информация о ее тесных связях с Вигеном Саркисяном, краснодарским олигархом, который в настоящее время находится в бегах. Прокуратура ведет работу по возврату имущества Саркисяна, приобретенного преступным путем, в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что четыре квартиры и автомобили экс-замначальника ГУ МВД Москвы перешли государству.