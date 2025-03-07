Суд передал государству имущество экс-замначальника ГУ МВД Москвы

По решению Преображенского суда, удовлетворяющего иск Генпрокуратуры, в собственность государства перешли четыре квартиры, ранее принадлежавшие бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Дмитрию Тахтаулову и его родным, сообщило РИА Новости.

Правоохранительными органами подобное решение было принято и в отношении двух земельных наделов, одного жилого дома, семи парковочных мест и двух автомобилей.

Тахтаулов был взят под стражу в ноябре 2022 года. Вместе с ним были задержаны начальник отдела его управления Вячеслав Фокин, а также предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов.

Всем четверым предъявлены обвинения в организации нелегальной миграции группой лиц, злоупотребляющих своим служебным положением (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Следствие утверждает, что они организовали въезд в страну около 10 тыс. иностранцев, в основном из Китая.

У Тахтаулова и его близких обнаружили различную недвижимость, в том числе в престижном жилом комплексе «Соколиный форт». В декабре 2024 года Басманный суд вынес приговор Тахтаулову и Фокину, назначив им 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а бизнесмены получили по шесть лет заключения.

Ранее сообщалось, что активы Елены и Алексея Блиновских, оцениваемые более чем в 1 млрд руб., будут конфискованы в пользу государства.