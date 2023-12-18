В Краснодаре застрелили строителя за «неправильную» траншею

В Краснодаре неизвестный мужчина расстрелял строителей за то, что они якобы «неправильно» и «не в том месте» вырыли траншею, сообщает SHOT.

Накануне вечером в вагончик строительной компании «Сокол» ворвался мужчина и стал предъявлять претензии. Затем он выхватил оружие и выстрелил в двух человек.

61-летний мужчина получил пулю в голову и погиб на месте, его напарник был ранен в ногу. Он рассказал о произошедшем и заявил, что не знает стрелявшего.

Пострадавшие строители – и убитый, и раненый – граждане России.

Полицейские ведут активный розыск стрелка.