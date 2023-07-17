В Краснодарском крае потерпел крушение самолет Су-25

Днем понедельника, 17 июля, в Краснодарском крае недалеко от города Ейска потерпел крушение штурмовик Су-25. Об этом сообщает канал SHOT .

По предварительным данным, самолет упал прямо в море. В момент падения на кадры попал и пилот, который катапультировался. Его сразу отправили в реанимацию, но, по данным канала, в итоге он скончался.

Также уточняется, что инцидент произошел во время выполнения учебного полета, и предварительной причиной трагедии стал отказ двигателя. Другие подробности уточняются.