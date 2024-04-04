В Краснодарском крае рецидивист сбежал в наручниках от конвоиров

На Кубани судимый за кражу и грабеж 24-летний мужчина прямо в наручниках сбежал от конвоиров, когда его доставили к отделению полиции. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что он был задержан за употребление наркотиков.

Добавляется, что на него были надеты наручники и застегнуты спереди. В служебной машине его сопровождали трое конвоиров.

Уточняется, что в отделении полиции рецидивисту должны были выписать административный протокол за употребление запрещенных веществ.

Поясняется, что около отделения задержанный выбежал из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. На данный момент ведутся его поиски.