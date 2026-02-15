В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами

Сигнал о происшествии поступил из поселка Волна (Темрюкский район). По информации краевого оперштаба от 15 февраля, пожар спровоцировали упавшие обломки беспилотника, принадлежавшего, как утверждается, украинским боевикам.

«В пос. Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами», — проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате случившегося нет. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. В тушении задействована крупная группировка: 67 человек личного состава и 20 единиц наземной техники от МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о том, что над Сочи и Адлером прогремели взрывы.