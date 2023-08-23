В Красногорске ищут мужчину, напавшего на девушку во время пробежки

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в Красногорске. По информации ГУ МВД РФ по Подмосковью, на местную жительницу напали во время пробежки.

Сегодня в дежурную часть Нахабинского отдела полиции поступило заявление от девушки, которая рассказала о нападении. По словам гражданки, во время утренней пробежки на нее напал неизвестный мужчина и причинил ей телесные повреждения.

Сейчас правоохранители работают над установлением злоумышленника и привлечением его к предусмотренной законом ответственности.