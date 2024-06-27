В Красногорске легковушка врезалась в машину скорой помощи

В Красногорске легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня на двадцать первом километре Волоколамского шоссе. Автомобиль Hyundai совершил столкновение с машиной скорой помощи. В результате автомобиль с медиками опрокинулся.

Пациентов в машине скорой медпомощи не было. В результате ДТП никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.