В Красногорске мужчина на электровелосипеде сбил ребенка и уехал

В Путилково под Красногорском мужчина на электровелосипеде сбил ребенка, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел днем в пятницу.

Как рассказала полиции местная жительница, возле дома на Просторной улице мужчина ехал на электровелосипеде по тротуару, совершил наезд на ребенка и уехал.

В ГСУ СКР по региону сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что ребенок возвращался домой из школы, когда его сбил курьер. В результате мальчик упал и получил травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личность велосипедиста.