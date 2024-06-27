В Красногорске мужчина ударил ребенка на детской площадке

В Красногорске мужчина 1990 года рождения ударил 10-летнего ребенка на детской площадке. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел возле одного из жилых домов по Школьной улице в Нахабино. Между мужчиной и мальчиком произошел конфликт, в ходе которого взрослый ударил ребенка. Мальчик обратился за медпомощью.

Нарушителя установили. Им оказался местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции. Мальчика после прохождения лечения направят на проведение судмедэкспертизы.