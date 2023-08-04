В Красногорске обезопасили детскую площадку от автомобилей

Средства безопасности появились рядом с детской площадкой, расположенной во дворе дома №27 по улице Заводская. Это одно из любимых мест отдыха детворы.

«Ко мне обратилась жительница и поделилась своими опасениями: неподалеку с площадкой расположены крупные магазины, которым нужен постоянный доступ автомобилей. Для этого они пользуются дорогой внутри двора. Дети, как известно, не ограничиваются играми на детском комплексе, поэтому важно обеспечить безопасность», - рассказал депутат Совета депутатов Виталий Ласкавец.

Чтобы упредить опасные ситуации на дороге в зародыше, специалисты выполнили устройство технических средств организации дорожного движения принудительного снижения скорости. Кроме того, на одном из выходов с детской игровой зоны установлены антипарковочные полусферы.

Теперь дети и их родители из городского округа Красногорск могут посещать эту площадку без опасений.