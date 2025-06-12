В Красногорске потушили крупный пожар на рынке

Спасатели МЧС оперативно ликвидировали пожар в торговых павильонах на улице Светлая в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что на месте работали 20 сотрудников ведомства и четыре единицы спецтехники, что позволило быстро взять ситуацию с возгоранием под контроль. Огонь к моменту прибытия огнеборцев охватил площадь в 150 квадратных метров.

Возгорание произошло днем в одном из оживленных районов Красногорска. Местные жители сообщают, что сначала увидели густой черный дым, а затем услышали звуки сирен спецтранспорта. Причины возникновения пожара выясняются.

Напомним, 12 июня Комлесхоз Подмосковья сообщил, что ожидает второй класс пожарной опасности в регионе.