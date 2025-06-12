Комлесхоз Подмосковья: второй класс пожарной опасности ожидается в регионе

В Комитете лесного хозяйства Московской области рассказали о лесопожарной обстановке в регионе. Так, 12 и 13 июня в большинстве лесничеств ожидается второй класс пожарной опасности.

В ряде лесничеств ожидается третий класс пожарной опасности. В их числе Егорьевское, Луховицкое, Ногинское, Подольское, Шатурское. В Клинском лесничестве прогнозируется четвертый класс. 14 июня во всем регионе ожидается первый класс.

За день в лесах региона произошел один пожар — на территории Хорловского участкового лесничества в двух километрах от деревни Шильково в Воскресенском округе. Его ликвидировали в тот же день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил, как ведется благоустройство в лесопарке «Волкуша» в Лыткарино.