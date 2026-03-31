В Красногорске провели учебную эвакуацию в школе по «пожарной легенде»

В учебном заведении Нахабина (городской округ Красногорск) прошла плановая тренировка по эвакуации с участием пожарных и спасателей. Внезапно в коридорах прозвучал сигнал тревоги. По легенде учений, очаг задымления находился на верхнем этаже четырехэтажного здания.

Педагоги, действуя строго по инструкции, организовали выход учеников на улицу. В считанные минуты всю школу — а это 750 человек — вывели в безопасную зону. К лицею тем временем прибыло пожарное подразделение «Мособлпожспас»: одна автоцистерна и десять человек личного состава. Спасатели условно ликвидировали возгорание и проверили помещения.

Как отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красногорску ГУ МЧС России по Московской области Дмитрий Нилов, главная цель тренировки — подготовка персонала и учащихся к возможным внештатным ситуациям, отработка алгоритма действий и формирование культуры безопасности среди детей — достигнута. Заместитель директора по безопасности МБОУ «Лицей № 1» пгт Нахабино Алексей Морозов добавил, что эвакуации в школе проводятся регулярно. По его словам, это уже вторая плановая тренировка за последние два месяца, и благодаря этому ребята знают порядок действий, а педагоги готовы, что придаёт уверенности.

После практической части спасатели провели интерактивный урок о пожарной безопасности. Школьникам показали, как пользоваться огнетушителем, рассказали, чем опасен дым и почему нельзя терять время при тревоге. Каждый желающий смог попробовать действовать с оборудованием самостоятельно.

По данным МЧС, с начала года в регионе от пожаров пострадали десять детей. Поэтому профилактика и обучение действиям при чрезвычайных ситуациях остаются в приоритете. Организаторы подчеркнули: слаженные действия, внимание к деталям и отсутствие паники — лучший показатель того, что система безопасности работает.