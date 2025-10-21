В Красногорске снизили аварийность на дорогах на четверть

За десять месяцев 2025 года в Красногорске зафиксировано снижение количества ДТП с пострадавшими на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 64 аварий показатель сократился до 48. Однако статистика погибших вызывает тревогу: 11 человек против четырех в 2024 году. Такие данные приводит пресс-служба администрации городского округа.

Для улучшения дорожной ситуации отремонтированы 17 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 14,7 км. До конца года планируется оборудовать 38 пешеходных переходов направленной подсветкой. Эти меры направлены на снижение основных видов аварий: столкновений транспортных средств и наездов на пешеходов.

Особое внимание уделяется профилактике. Проведено 59 рейдов и 6 лекций в образовательных учреждениях. Власти призывают пешеходов переходить дорогу только в установленных местах: переход вне зоны пешеходного перехода стал причиной 14 ДТП с шестью погибшими. Рекомендуется использовать световозвращающие элементы и не отвлекаться на телефоны.

Для водителей ключевыми факторами риска остаются несоблюдение скоростного режима, нарушение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.