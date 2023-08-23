В Красногорске задержали мужчину, напавшего на девушку во время пробежки

В Красногорске был задержан мужчина, который напал на местную жительницу во время пробежки и ударил ее. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений девушке в подмосковном Нахабине», - заявила она.

Ранее в правоохранительные органы обратилась девушка с заявлением о нападении. По словам жительницы, когда она вышла на утреннюю пробежку, на нее напал неизвестный мужчина и ударил ее.

Злоумышленника установили и задержали. На него заведено уголовное дело о хулиганстве.

О задержании мужчины сообщили в областной прокуратуре. В ведомстве отметили, что инцидент произошел сегодня в восемь часов утра на улице Белобородова в Нахабино. Злоумышленник нанес девушке удар кулаком по лицу.