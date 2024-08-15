В Красногорске задержали мужчину за совершение противоправных действий в отношении девушки

В Красногорске задержали мужчину, который подозревается в совершении противоправных действий в отношении девушки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница 1999 года рождения. Девушка рассказала, что в подъезде жилого дома на Архангельской улице в поселке Ильинское-Усово неизвестный мужчина совершил в отношении нее развратные действия.

Злоумышленника задержали, им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1996 года рождения. Мужчине предъявили обвинение.

В ГСУ СК России по Подмосковью сообщили, что злоумышленник заметил потерпевшую возле метро и проследовал за ней до дома. Мужчина является гражданином Узбекистана. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.