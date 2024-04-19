В Красногвардейском районе Ставрополья рухнул бомбардировщик

Военный самолет упал в поле в безлюдном месте в Ставрополье. При этом инциденте никто не погиб. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По имеющимся данным, упавший самолет – это бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Его экипаж успел катапультироваться перед падением воздушного судна.

«В поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», - написал губернатор.

Трое катапультировавшихся летчиков уже найдены, поиск четвертого ведется в данный момент. По утверждению министерства обороны, бомбардировщик выполнял боевую задачу, он уже возвращался на аэродром. По предварительным данным, причиной его падения стала техническая неисправность.