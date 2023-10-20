В Красноярске ранили ножом продюсера Хакамады
Фото: [©Кристина Кормилицына/РИА Новости]
Организатор тренингов Ирины Хакамады Константин Новитский пострадал из-за нападения молодого человека с ножом в Красноярске. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что 25-летний парень ранил его в шею, и в настоящее время продюсер госпитализирован.
Уточняется, что нарушитель задержан полицией. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Добавляется, что жизни самого Новитского на данный момент ничего не угрожает.