В Красноярске ранили ножом продюсера Хакамады

Организатор тренингов Ирины Хакамады Константин Новитский пострадал из-за нападения молодого человека с ножом в Красноярске. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что 25-летний парень ранил его в шею, и в настоящее время продюсер госпитализирован.

Уточняется, что нарушитель задержан полицией. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Добавляется, что жизни самого Новитского на данный момент ничего не угрожает.