В Красноярске ранили ножом продюсера Хакамады

Безопасность

Фото: [©Кристина Кормилицына/РИА Новости]

Организатор тренингов Ирины Хакамады Константин Новитский пострадал из-за нападения молодого человека с ножом в Красноярске. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что 25-летний парень ранил его в шею, и в настоящее время продюсер госпитализирован.

Уточняется, что нарушитель задержан полицией. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Добавляется, что жизни самого Новитского на данный момент ничего не угрожает.

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