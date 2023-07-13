В Красноярске взяли под стражу высокопоставленного полицейского по делу о крупной взятке

Следствие считает, что Иванов получил от одного из бизнесменов взятку в размере 700 тысяч рублей. Ее ему передали через посредников, которыми выступили один из экс-сотрудников того же отдела и глава одного из отделов главка. За эти деньги коррупционер должен был регулировать различные споры между арендаторами складов на красноярском рынке «Южный». Сам подозреваемый вины за собой не признает. Об этом сообщило ТАСС.

Следствие посчитало, что находясь на свободе, Иванов сможет влиять на ход расследования, и будет оказывать давление на свидетелей. Поэтому его взяли под стражу до 10 сентября. Еще один его подельник также был арестован, а второй получил ограничения на ряд действий.