В красноярской гимназии школьник погиб во время занятий по спортивному туризму

11-летний ученик гимназии № 13 в Красноярске трагически скончался во время урока спортивного туризма. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

Как стало известно, прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка. Предварительно установлено, что 16 января около 17:30 (13:30 мск) во время занятия по спортивному туризму мальчик поднялся по канату на высоту 6 м, допустил ошибку, отсоединив страховочный трос, и упал вниз. В результате полученных травм он погиб на месте.

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, приведшая к смерти человека).

По имеющимся данным, занятия в школе проводились как дополнительные бесплатные курсы для учащихся. По информации прокуратуры региона, известно, что мальчик занимался в секции около двух лет.

Ранее сообщалось, что минимум два человека погибли в результате нападения студента с ножом на гимназию в Словакии.