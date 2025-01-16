В Словакии подросток с ножом напал на учащихся гимназии
Минимум два человека погибли в результате нападения студента с ножом на гимназию
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В словацкой гимназии произошло нападение с ножом, в ходе которого погибли два человека, а также имеются раненые, сообщил телеканал ТА3.
Согласно текущей информации, в результате нападения как минимум двое погибли, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, при этом точное количество других раненых на данный момент неизвестно. По сообщениям СМИ, происшествие случилось в городе Спишска Стара Вес, расположенном в Словакии.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове ученик из Таджикистана планировал осуществить теракт в школе №1. Спецслужбы смогли предотвратить нападение.