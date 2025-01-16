В Словакии подросток с ножом напал на учащихся гимназии

В словацкой гимназии произошло нападение с ножом, в ходе которого погибли два человека, а также имеются раненые, сообщил телеканал ТА3.

Согласно текущей информации, в результате нападения как минимум двое погибли, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, при этом точное количество других раненых на данный момент неизвестно. По сообщениям СМИ, происшествие случилось в городе Спишска Стара Вес, расположенном в Словакии.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове ученик из Таджикистана планировал осуществить теракт в школе №1. Спецслужбы смогли предотвратить нападение.